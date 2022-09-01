Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı

01.09.2022 12:35
Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı

Maxi Gomez transferinden vazgeçen Fenerbahçe, Atalanta'nın Kolombiyalı golcüsü Luis Muriel'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Uzun süredir forvet transferi için uğraşan Fenerbahçe, imza aşamasına geldiği Maxi Gomez'in transferinden vazgeçerek Atalanta'nın golcüsü Luis Muriel'i liste başı yaptı.

31 yaşındaki forvet için yapılan görüşmelerin henüz ileri bir aşamaya gelmediği kaydedildi.

Sturm Graz'dan Hojlund'un transfer edilmesinin ardından Atalanta'nın, Muriel'in ayrılığına onay verebileceği kaydedildi.

ATALANTA FORMASIYLA 131 MAÇTA 59 GOL, 22 ASİSTLİK PERFORMANS GÖSTERDİ

Kolombiyalı forvet, bu sezon ligde 3 maçta da süre aldı. Muriel, İtalyan ekibinde Zapata'nın ardından ikinci forvet konumundaydı.

31 yaşındaki Luis Muriel, Atalanta'da oynadığı 131 maçta 59 gol atıp 22 asist yaptı.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı - Son Dakika
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