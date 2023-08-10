Fenerbahçe, Fred'i Galatasaray'ın elinden kapıyor! Manchester United'a 15 milyon euroluk teklif

Galatasaray'ın da peşinde olduğu Fred için Fenerbahçe'nin düğmeye bastığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, Manchester United'ın kapısını 15 milyon euroluk teklifle çaldığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE KISA SÜRE İÇERİSİNDE TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Galatasaray'ın elinden Fred'i kapmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, deneyimli orta saha için Manchester United'a 15 milyon euroluk teklif yaptı. İngiliz ekibi futbolcuyu satmak isterken, Fenerbahçe'nin bu transferi kısa süre içerisinde bitirmek istediği iddia edildi.

56 MAÇA ÇIKTI

Fred geçen sezon Manchester United formasıyla 56 maça çıktı. 30 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.