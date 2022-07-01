Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da " Futbol A takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan, İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Acun Ilıcalı 'nın sahibi olduğu kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Son dakika haber: Hull City, Ozan Tufan'ın transferini resmen açıkladı - Son Dakika

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