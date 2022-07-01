Son dakika haber: Hull City, Ozan Tufan'ın transferini resmen açıkladı - Son Dakika
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Son dakika haber: Hull City, Ozan Tufan'ın transferini resmen açıkladı

01.07.2022 16:03
Son dakika haber: Hull City, Ozan Tufan'ın transferini resmen açıkladı

Son dakika spor haberi: İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Futbol A takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan, İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber: Hull City, Ozan Tufan'ın transferini resmen açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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