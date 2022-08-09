Spor Toto Süper Lig'de dün HangiKredi Ümraniyespor ile yapılan maça ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Slovacko maçı mesaisi başladı - Son Dakika

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