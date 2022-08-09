Fenerbahçe'de Slovacko maçı mesaisi başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile 11 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.
Spor Toto Süper Lig'de dün HangiKredi Ümraniyespor ile yapılan maça ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sakatlığı bulunan futbolculardan Serdar Aziz, tedavisinin ardından bireysel çalışmasını sürdürürken, Joao Pedro saha çalışmalarına başladı.
Sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş ise takımla çalıştı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Slovacko müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
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