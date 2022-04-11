Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından - İsmail Kartal(2) - Son Dakika
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından - İsmail Kartal(2)

11.04.2022 01:24

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, istediklerini sahaya yansıtarak kazandıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, istediklerini sahaya yansıtarak kazandıklarını söyledi.

İsmail Kartal, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Derbi maçın önemini bilerek sahaya çıktıklarını belirten Kartal, "Fenerbahçe-Galatasaray derbileri her zaman iz bırakmıştır. Oyuncularıma bu maçın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Oyuncularıma '11 kişi başlayıp 11 kişi tamamlamak zorundayız.' dedim. İşimizi yapmak için sahaya çıktık. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Söylediğim görevleri herkes yerine getirmeye çalıştı. Burada bizi destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan ediyorum. Oyuncularıma da galibiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, son 8 maçta 7 galibiyet aldıklarının hatırlatılması üzerine, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Buraya taraftarlarımızı mutlu etmek için geldik. Şu an sakat oyuncumuz yok. Tam kadro çalışıyoruz. Moralimiz ve motivasyonumuz çok iyi durumda. Bunun karşılığını aldığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

"Oyuncularla aramızda çok güzel bir bağ var"

Yakaladıkları uyumun başarıyı getirdiğine vurgu yapan İsmail Kartal, şu görüşleri aktardı:

"Çok mutluyum. Oyuncularımın hepsiyle aramızda çok güzel bağ var. Hepimiz birbirimize saygı duyuyoruz. Kim hak ediyorsa onu oynatmaya çalışıyoruz. Çok net bir insanım. Bütün oyuncularımla çok net konuşabiliyorum. Böyle bir saygı olunca başarı da kendiliğinden geliyor. Evimde ve yuvamda taraftarlarımın bana gösterdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonuna kadar bu oyunumuzu devam ettirip onları mutlu etmek istiyoruz."

"Oyuna giren ve çıkan fark etmiyor, aynı planın yürümesi önemli"

Göreve geldikten sonra oyun sisteminde değişikliğe gittiklerini ve buna uyum sağlamalarının zaman aldığını anlatan Kartal, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimde 3 şeyi düzelteceğimi söylemiştim. Mental, fizik ve taktik disiplinden bahsetmiştim. Bu kolay olmuyor. Yeni sisteme geçtik. İstediğimiz oyun şablonunu bir türlü oturtamadık. Antalya'da milli arada bir şeyler oturmaya başladı. Ekibimle beraber analizlerde ne yapmam gerektiğini tespit ettim. Beraber mücadele eden ve birlikte hareket etmeye çalışan oyuncu grubundan yanayım. Bazı oyunculardan vazgeçmemem gerekiyordu. Bu oyuncular da üzerine koydu. İyi giden bir şeyi tespit ettik. Oyuna giren ve çıkan fark etmiyor. Aynı planın yürümesi önemli. Bunları sağladık. Bir takım içinde adalet, saygı ve inancınız varsa o takım başarılı olur. Biz de bunu sağladık."

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından - İsmail Kartal(2)
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından - İsmail Kartal(2)
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından - İsmail Kartal(2)

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İsmail Kartal, Galatasaray, Fenerbahçe, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından - İsmail Kartal(2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından - İsmail Kartal(2) - Son Dakika
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