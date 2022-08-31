Uzun süredir forvet transferini gündemine alan Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'in yıldız golcüsü Icardi için harekete geçti.
Fransız basınından L'Equipe'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Mauro Icardi'yi renklerine bağlamak için PSG ile başkanlar düzeyinde bir görüşme gerçekleştirdi. Arjantinli golcünün de sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi. Icardi transferi için Galatasaray'ın da uzun süredir görüşmeler yürüttüğü biliniyor.
Paris Saint-Germain formasıyla 3 sezonda 92 maça çıkan Mauro Icardi, takımına 38 gol 6 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı! - Son Dakika