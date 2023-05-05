Fenerbahçe, Galatasaray'ın kiralık aşkına vuruldu! Sezon sonu transfer savaşı var - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın kiralık aşkına vuruldu! Sezon sonu transfer savaşı var

05.05.2023 17:14

Kiralık olarak Galatasaray forması giyen Milot Rashica'nın Fenerbahçe'nin gündemine geldiği öne sürüldü. İngiliz basınında çıkan haberde sarı-lacivertlilerin Kosovalı futbolcu için sezon sonunda hamle yapacağı ifade edildi.

Kiralık olarak geldiği Galatasaray'da yıldızı parlayan Milot Rashica için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, ezeli rakibi sezon sonunda Rashica'yı kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE, RASHICA'YA TALİP

İngiliz basını, Galatasaray'da kiralık oynayan Rashica'ya Fenerbahçe'nin talip olduğunu ifade etti. Sarı-kırmızılıların da futbolcunun bonservisini almak istediği ve Kosovalı yıldızın transferi için sarı-lacivertlilerle çekişeceği belirtildi.

RASHICA'NIN KARNESİ

Milot Rashica bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıktı. Kosovalı futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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Milot Rashica, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray'ın kiralık aşkına vuruldu! Sezon sonu transfer savaşı var - Son Dakika


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