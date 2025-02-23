Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.
Bu çalışmayla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Galatasaray Maçına Hazır - Son Dakika
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