Fenerbahçe - Gaziantep FK: İlk Yarı 1-1 - Son Dakika
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Fenerbahçe - Gaziantep FK: İlk Yarı 1-1

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, goller Oğuz ve Okereke'den geldi.

02.12.2024 21:16
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Stat: Ülker

Hakemler: Alper Akarsu, İbrahim Bozbey, Bersan Duran

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Samet Akaydın, Kostic, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri

Gaziantep FK: Dioudis, Bruno Viana, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Ndiaye, Maxim, Ogün Özçiçek, Sorescu, Lungoyi, Okereke, Kenan Kodro

Goller: Dk. 3 Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Dk. 41 Okereke (Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 32 Kenan Kodro (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.

3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Maxim'in kendi yarı sahasının solundaki hatası sonucunda topu önünde bulan En-Nesyri, pasını Oğuz Aydın'a verdi. Oğuz, ceza sahası içinde kaleci Dioudis ile karşı karşıya pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

8. dakikada Tadic'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen En-Nesyri'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından az farkla auta çıktı.

41. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Ndiaye'nin ceza alanına ortasında David Okereke, Samet Akaydın'ın kafayla dokunamadığı topu göğsüyle önüne aldıktan sonra şutunu çekti. Pozisyonu takip eden Okereke, kaleci Livakovic'den dönerek havalanan meşin yuvarlağı kale çizgisi önünde tamamladı ve 1-1 beraberliği getiren golü kaydetti.

45+7. dakikada Maxim'in soldan kullandığı kornerde Bruno Viana'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe - Gaziantep FK: İlk Yarı 1-1 - Son Dakika

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