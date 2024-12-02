Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 3-1 Mağlup Etti

Stat: Ülker
Hakemler: Alper Akarsu, İbrahim Bozbey, Bersan Duran
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 66 Szymanski), Becao, Samet Akaydın, Kostic, İsmail Yüksek (Dk. 46 Amrabat), Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Saint-Maximin), Tadic (Dk. 80 Mert Müldür), Oğuz Aydın, En-Nesyri (Dk. 66 Dzeko)
Gaziantep FK: Dioudis, Bruno Viana, Arda Kızıldağ, M'Bakata, Ndiaye (Dk. 85 Furkan Soyalp), Maxim (Dk. 85 Halil Dervişoğlu), Ogün Özçiçek (Dk. 74 Mandouki), Sorescu, Lungoyi, Okereke, Kenan Kodro (Dk. 60 Daubin)
Goller: Dk. 3 Oğuz Aydın, Dk. 78 Becao, Dk. 89 Dzeko (Fenerbahçe), Dk. 41 Okereke (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 32 Kenan Kodro, Dk. 85 Selçuk İnan (Teknik direktör), Dk. 87 Bruno Viana, Dk. 89 Sorescu (Gaziantep FK), Dk. 72 Samet Akaydın, Dk. 87 Mert Müldür, Dk. 87 İsmail Yüksek (Yedek kulübesinde), Dk. 90+1 Szymanski (Fenerbahçe)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti.
57. dakikada Saint-Maximin'in ceza yayının solundan yaptığı sert vuruşta kaleci Dioudis'in parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak kornere çıktı.
78. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Tadic'in sağdan kullandığı kornerde Becao'nun altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.
89. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Fred'in rakip yarı sahanın ortasından ceza sahasına gönderdiği topu iyi takip eden Dzeko, arka direkte yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
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