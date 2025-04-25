Fenerbahçe Gaziantep Maçına Hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla noktaladı.

Bu antrenman ile Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bu akşam Gaziantep'e hareket edecek. - İSTANBUL