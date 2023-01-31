Barcelona'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan Emre Demir, sarı-lacivertlilerle 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki futbolcu İstanbul'a gelirken, Fenerbahçe'nin farklı bir planı olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe, geleceğe yatırım olarak transfer ettiği Emre Demir'i sezon sonuna kadar sürekli forma giyebileceği bir takıma kiralamayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin yıldızlarıyla forma rekabetinde zorlanacak futbolcunun, sezon sonuna kadar düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanması bekleniyor.
Emre Demir, 2021'de Barcelona'dan Kayserispor'a 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Burada forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, sözleşmesini feshederek sarı-lacivertlilere bedelsiz geldi ve 4.5 yıllık mukaveleye imza attı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe geleceğe yatırım olarak görüyor! Emre Demir'e başka takım yolu göründü - Son Dakika