Fenerbahçe geleceğe yatırım olarak görüyor! Emre Demir'e başka takım yolu göründü - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe geleceğe yatırım olarak görüyor! Emre Demir'e başka takım yolu göründü

31.01.2023 16:36

Fenerbahçe, Barcelona'dan renklerine bağladığı 19 yaşındaki futbolcu Emre Demir'i, daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma kiralamayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin geleceğe yatırım olarak baktığı genç futbolcu, sezon sonuna kadar başka bir takımda top koşturabilir.

Barcelona'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan Emre Demir, sarı-lacivertlilerle 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki futbolcu İstanbul'a gelirken, Fenerbahçe'nin farklı bir planı olduğu ortaya çıktı.

EMRE DEMİR SEZON SONUNA KADAR KİRALANABİLİR

Fenerbahçe, geleceğe yatırım olarak transfer ettiği Emre Demir'i sezon sonuna kadar sürekli forma giyebileceği bir takıma kiralamayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin yıldızlarıyla forma rekabetinde zorlanacak futbolcunun, sezon sonuna kadar düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanması bekleniyor.

4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Emre Demir, 2021'de Barcelona'dan Kayserispor'a 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Burada forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, sözleşmesini feshederek sarı-lacivertlilere bedelsiz geldi ve 4.5 yıllık mukaveleye imza attı.

YORUMLAR
500
Daha Fenerbahçe'ye attığı imza kurumadı! Emre Demir geldiği gibi gidiyor Daha Fenerbahçe'ye attığı imza kurumadı! Emre Demir geldiği gibi gidiyor Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Emre Demir, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe geleceğe yatırım olarak görüyor! Emre Demir'e başka takım yolu göründü - Son Dakika


Son Dakika
16:57 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Oosterwolde de gelir gelmez İstanbul trafiğinden nasibini aldı: Çılgınca
16:51 Son Dakika: TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması kararı
16:49 Yeni transfer Oosterwolde'nin gelir gelmez canı sıkıldı! Maça giderken gördüğüne inanamadı
16:35 Son Dakika: TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı
16:25 Bir döneme damga vuran efsane efsane güreşçi Hulk Hogan'dan hayranlarını üzen haber
16:13 6'lı Masa'nın mutabakat metninin dışına çıkan isim duruma açıklık getirdi: Sözleşmede geri döneceğimiz yazıyor zaten
15:59 İstanbul'da bir evde anne ve iki çocuğu ölü bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
16:08 Bir döneme damgasını vurmuştu! Efsane güreşçi Hulk Hogan'dan hayranlarını yıkan haber
15:58 Mutabakat metninin dışına çıkarak İstanbul Sözleşmesi'ni anan İYİ Partili Özlale: Kendi irademle vurgulamak istedim
15:58 Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'nin setinde olay çıkardığı iddiasını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2023 17:07:02. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe geleceğe yatırım olarak görüyor! Emre Demir'e başka takım yolu göründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement