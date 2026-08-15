Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni Zorluyor
Trendyol Süper Lig 1. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 1-0 önde.
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Maçın 15 dakikası sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.
Kaynak: İHA
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