Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Oy Kullanma İşlemi Başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Oy Kullanma İşlemi Başladı

07.06.2026 10:32
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'u başladı, 44 bin üye oy kullanacak.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi başladı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapılıyor. İki gün süren toplantının ilk gününde dün yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu okunarak kongre üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi. Mevcut yönetim de üyeler tarafından ibra edildi.

Kongrenin ikinci gününde ise oy verme işlemine geçildi. Stadyumun bitişiğinde bulunan Kenan Evren Lisesi arsasında saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Genel Kurulda 44 bin 741 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunurken, toplam 45 sandıkta oy kullanılacak. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım sarı, Hakan Safi ise beyaz pusulayla yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Oy Kullanma İşlemi Başladı - Son Dakika

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