Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile Karşılaşıyor
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile rövanş için sahaya çıkıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Zabrze Arena
Hakemler: Lothar D'hondt, Romain Devillers, Nico Claes (Belçika)
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek, Dietnz, Urbanski, Ikia Dimi, Ismaheel, Prekop
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
Kaynak: AA
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