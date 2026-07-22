Fenerbahçe, Gornik Zabrze Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün akşam oynanan Gornik Zabrze karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı, dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla tamamlandı. - İSTANBUL