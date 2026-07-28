Fenerbahçe Gornik Zabrze Maçına Hazır

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Zabrze Arena'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri de antrenmanı izledi.

Bu antrenmanla Gornik Zabrze maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.