Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı.

15.08.2024 16:55
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Süper Lig'in ikinci haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda LOSC Lille karşısında ilk 11'de oynayan futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise salonda core çalışmalarıyla başladıkları idmanı sahada pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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