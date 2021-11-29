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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

29.11.2021 00:57
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek. - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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