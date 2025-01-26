Fenerbahçe, Göztepe\'yi 3-2 Yenerek Kazandı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada sol taraftan Saint Maximin'in ortasında önce Miroshi ardından Koray Günter'den seken top En-Nesyri'nin önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
53. dakikada sol taraftan Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası önünde iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
55. dakikada orta alanda topla buluşan Fred pasını sağ taraftaki Oğuz Aydın'a aktardı. Oğuz, uzak mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1
73. dakikada sağ taraftan Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sağ çaprazında yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
82. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı topa Romulo ceza sahası sağ çaprazından yere sektirerek vuruşunu yaptı. Arka direkte yükselen Miroshi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-2
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hakan Yemişken, Serkan Çimen
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek (Filip Kostic dk. 46), Oğuz Aydın (Bright Osayi-Samuel dk. 90+3), Fred, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 90+2), Dusan Tadic (Allan Saint-Maximin dk. 46), Youssef En-Nesyri (Diego Carlos dk. 88), Edin Dzeko
Yedekler: Ertuğrul Çetin, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Cenk Tosun
Teknik Sorumlu: Salvatore Foti
Göztepe: Mateusz Lis, Malcom Bokele, Heliton, Koray Günter, Lasse Nielsen (Nazım Sangare dk. 86), Anthony Dennis (Ahmed Ildız dk. 79), Novatus Miroshi, Djalma da Silva (İsmail Köybaşı dk. 86), David Tijanic (Kuryu Matsuki dk. 79), Romulo, Juan da Silva (Emerson Correira dk. 77)
Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, İzzet Furkan Malak, Tibet Durakçay, Ogün Bayrak
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Youssef En-Nesyri (dk. 46, 53), Oğuz Aydın (dk. 55) (Fenerbahçe), Juan da Silva (dk. 25), Novatus Miroshi (dk. 82) (Göztepe)
Sarı kartlar: Salvatore Foti (Teknik Sorumlu), Youssef En-Nesyri, Filip Kostic, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Novatus Miroshi, Anthony Dennis (Göztepe) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 Yenerek Kazandı - Son Dakika
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