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Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazır - Son Dakika

Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazır

19.02.2022 21:14
Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor müsabakası, saat 19.00'da başlayacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Hatayspor maçına hazır - Son Dakika Spor


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