Fenerbahçe, Haziran'da göreve başlayan İsmail Kartal ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE
BBC

Fenerbahçe, Haziran'da göreve başlayan İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Haziran\'da göreve başlayan İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Haziran ayında teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal ile yollarını ayırdı. Kulüp, ayrılık kararının karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirildiğini belirtirken Kartal sonrası teknik direktör konusunda henüz açıklama yapmadı.

Fenerbahçe, futbol takımının teknik direktörü olarak Haziran ayında göreve başlayan İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını duyurdu.Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir" dendi.Açıklamada, "Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.Fenerbahçe'nin İsmail Kartal sonrası yola hangi teknik direktörle devam edeceğine ilişkin henüz bir açıklama yok.İsmail Kartal kimdir?İsmail Kartal, 25 Mayıs 1961'de İstanbul Anadolu Kavağı'nda doğdu.Futbola Sarıyer altyapısında başladı, ardından Gaziantepspor'a transfer oldu.Futbolculuk kariyerinde en parlak dönemini 1983-1993 yılları arasında 10 yıl forma giydiği Fenerbahçe'de yaşadı.Sağ bek pozisyonunda istikrarlı bir performans gösteren camiada "Arap İsmail" lakabıyla bilinen Kartal, 235 maçta 15 gol attı ve kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi oldu.Kartal, 1988-1989 sezonuda 103 gol atarak şampiyon olan Fenerbahçe'nin değişmez oyuncularındandı.Kariyerinin son döneminde Denizlispor ve Adanaspor'da oynayan Kartal, Denizlispor'da bir sezonda 12 gol atarak en skorer dönemini geçirdi ve futbolu bıraktı.A Milli Takım ve 21 yaş altı Milli Takımı'nda sekiz kez milli formayı giyen Kartal, teknik direktörlük kariyerinde Anadolu kulüplerinde önemli başarılara imza attı.Kartal, Sivasspor'u 1. Lig şampiyonu yaparak tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşıdı, Ankaragücü'nü de altı yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e çıkardı.Tecrübeli teknik adam daha önce üç farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.İlk döneminde Ersun Yanal'ın istifasının ardından Ağustos 2014'te yardımcı antrenörlükten teknik direktörlüğe yükseldi ve ilk resmi kupasını Galatasaray'a karşı kazandı. TFF Süper Kupa finalinde ezeli rakibini penaltı atışları sonucu mağlup eden sarı-lacivertliler, sezona kupayla başladı.2014-2015 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu için son haftalara kadar büyük mücadele veren Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, sezonu 74 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.Takım otobüsünün Rize deplasmanı dönüşü silahlı saldırıya uğraması gibi saha dışı ağır travmaların yaşandığı bu zorlu süreçte Kartal, sezon sonu görevinden ayrıldı.Ocak 2022'de Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar geçici olarak göreve getirilen Kartal, beklentilerin çok üzerinde bir başarıya imza attı.Dağınık devraldığı takımı hızla toparlayan Kartal, Süper Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi (11 galibiyet, 3 beraberlik) yakaladı.Fenerbahçe, Kartal yönetiminde o sezon ligi ikinci sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.2023 yazında bir diğer Porteklizli teknik direktörJorge Jesus'un ardından üçüncü kez takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez bir sezonu 99 puanla tamamladı.2023-2024 sezonunda Süper Lig'de çıktığı 38 maçta sadece bir kez mağlup olan Fenerbahçe, o sezonu 31 galibiyet ve 6 beraberlikle ikinci sırada tamamladı.Aynı sezonda takımı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale taşıyan Kartal"in yerine sezon sonunda göreve tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho getirilmiş ancak Fenerbahçe hem Mourinho hem de onun yerine göreve gelen Domenico Tedesco yönetiminde iki sezonu daha, şampiyon Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.İsmail Kartal ise son olarak 2025 yılı başında İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis'in başına geçmiş ancak ailevi nedenlerle buradaki görevi kısa sürmüştü.Kartal evli ve iki çocuk babası.

Kaynak: BBC
İsmail KartalFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Lolo Mu.? Lolo Mu.?:
    çok geç alınmış bir karar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Isparta Yenice’de aralarında 800 yıllık ağaçların bulunduğu kestane hasadı başladı Isparta Yenice'de aralarında 800 yıllık ağaçların bulunduğu kestane hasadı başladı
Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Büyük hayal kırıklığı Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi Büyük hayal kırıklığı! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturması muhtemel 3 isim
20:55
İşte Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
20:32
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
20:14
Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı
Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı
18:32
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
18:01
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
15:20
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı
İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 21:35:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Haziran'da göreve başlayan İsmail Kartal ile yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei