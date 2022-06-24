Fenerbahçe, hazırlık maçında yarın KF Tirana ile karşılaşacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, hazırlık maçında yarın KF Tirana ile karşılaşacak

24.06.2022 18:48
Fenerbahçe, hazırlık maçında yarın KF Tirana ile karşılaşacak

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında yarın Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında yarın Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arnavutluk Ligi'nin son şampiyonu KF Tirana ile Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak hazırlık maçı, saat 18.00'de başlayacak.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalmıştı.

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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Kaynak: AA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, hazırlık maçında yarın KF Tirana ile karşılaşacak - Son Dakika

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