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Fenerbahçe, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ve sağlık ekibine sahip çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ve sağlık ekibine sahip çıktı

Fenerbahçe'de artan sakatlıklar ve futbolcuların iyileşme sürelerinin uzun olması sonrası kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık tepkilerin merkezine oturmuştu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, kulüp doktoruna ve sağlık ekibine destek verildi.

06.12.2023 - 13:17,  Güncelleme: 13:59
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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada futbolcuların uzun süreli sakatlıklarından dolayı hedef gösterilen kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ve sağlık ekibi ile ilgili açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada:

"TEDAVİ SÜREÇLERİ UZMANLARA DANIŞILARAK YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Bir süredir sosyal medyada başlayan daha sonra geleneksel medyaya yansıyan kulüp doktorumuz Ertuğrul Karanlık ile ilgili spekülasyonlar üzerine açıklama yapma gerekliliği doğmuştur. Kulübümüzde tedavi süreçleri; kulüp doktorumuzun kontrolünde, oluşan sakatlıkların konumuna göre yurt içi ve yurt dışı uzmanlarına da danışılarak profesyonel şekilde yürütülmektedir.

"HİÇBİR OYUNCUMUZ KULÜP DIŞI TEDAVİYE GEREK DUYMAMIŞTIR"

Tüm oyuncularımızın, kulüp tedavi programı önerisi dışında, durumları hakkında kendilerinin de başka uzmanlara danışma hakları mevcuttur. Sezon başından itibaren çoğunluğu darbe sonucu meydana gelen sakatlıklar ile ilgili teşhis ve tedavi süreleri, öngörülen sınırlar içerisinde gerçekleştirilmiş olup hiçbir oyuncumuz kulüp dışı tedaviye gerek duymamışlardır.

"SAĞLIK EKİBİMİZE GÜVENİM TAM"

Bu vesile ile vurgulamak isteriz ki; kulübümüzün doktorlarımıza ve sağlık ekibimize güveni tamdır. Taraftarlarımızdan, özellikle son günlerde öne çıkan, gündem yaratan eski futbolcuların ve bazı yorumcuların gerçek dışı söylemlerini dikkate almamalarını bekliyoruz. Bahsi geçen yorumcuların ve eski futbolcuların geçmiş camiaları göz önünde bulundurulduğunda, yaratılmak istenen gündemin nasıl bir amaca hizmet etme hedefi taşıdığı da açıkça görülecektir. Sezon hedeflerine odaklanmış takımımızın ve camiamızın iç huzurunu bozmaya yönelik bu tip speskülasyon, saldırı ve yalanlardan takımımızı korumamız camiamızın en önemli sorumluluklarındandır. Bu sebeple söz konusu spekülasyonların ciddiye alınmamasını hassasiyetle rica ediyoruz.

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Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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