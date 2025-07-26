Fenerbahçe Hukuk Mücadelesini Sürdürüyor

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, 3 Temmuz 2011 sürecine değinerek, hukuk mücadelesinin devam edeceğini vurguladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Toplantısı'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "3 Temmuz 2011'in üzerinden tam 14 yıl geçti. Değişmeyen tek şey kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelemiz. Yolumuz uzun işimiz zor. Hukukta gidebileceğimiz son noktaya kadar gideceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Anma töreni yaptık. Çok şey söyledik. Sadece bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. 3 Temmuz'da camiamıza fertleri dışarıdan gelen tehlikelere sarı-lacivertli duvarı örerken, bizden olanlar ya da bizden olduğunu sandıklarımız hangi pozisyonu almıştı? O dönemde ne yapmışlar, ne söylemişlerdi? Bunu her zaman bir ölçüt olarak kullanın. Kurulan kumpasa karşı hayatları pahasına savaşan karanlık güçlere karşı direnen ve onları geri çekilmek zorunda bırakan ve yenilmez denen yapıyı yenen camiamın tüm fertlerine en derin şükranlarımı sunuyorum. Ne mutlu bize ki Fenerbahçeliyiz. Sonsuza dek yaşasın Fenerbahçe" diye konuştu. - İSTANBUL