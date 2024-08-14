Fenerbahçe ile berabere kalan Lille play-off turuna yükseldi

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında uzatmalara giden maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükselen Lille'in teknik direktörü Bruno Genesio, ihtiyaçları olan sonucu elde ettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Genesio, "Bu maç için oyuncularımızı iyi motive ettik. Bugün sahada iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İhtiyacımız olan sonucu aldık. Bundan dolayı takımımla gurur duyuyorum. Sonuna kadar profesyonel şekilde mücadele ettiler. Gelecek için bu durum güzel sinyaller veriyor." ifadelerini kullandı.

Genesio, oyuncularının yerde kaldığı pozisyonlarda zaman geçirmesine ilişkin bir soruya "Yerde kalmalarının sebebi faule maruz kalmaları. Faule maruz kaldığınızda doğal olarak yerde kalacaksınız." şeklinde yanıt verdi.

Ferdi ve Fred'in yokluğunun oyunlarını etkilemediğini dile getiren tecrübeli teknik adam, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz yapmamız gerekeni yaptık. Zor maçtı, karşımızda deneyimli oyuncular vardı. İyi mücadele ortaya koyduk ve her şeye rağmen tur atlamayı başardık. Bizim tarafımızda da eksikler vardı. Ferdi ve Fred olsaydı da aynı şekilde oynayacaktık. Önemli bir maçtı, penaltı kazanmak işimize geldi ama zaten biz konsantre oynuyorduk. Çok iyi atmosferde oynuyoruz ancak burada tabi ki tüm personelin hakkını vermek lazım tüm takımla çok iyi hazırlandılar. Hedefimiz lig etabına kalmak."

Genesio, sarı-lacivertli taraftarların harika atmosfer oluşturduğunu da aktararak maç sonunda takımlarına gösterilen fair-play için taraftara teşekkür etti.