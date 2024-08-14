Fenerbahçe ile berabere kalan Lille play-off turuna yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe ile berabere kalan Lille play-off turuna yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Lille, play-off turuna yükseldi. Lille'in teknik direktörü Bruno Genesio, maç sonunda ihtiyaçları olan sonucu elde ettiklerini ve takımının performansından gurur duyduğunu söyledi.

14.08.2024 00:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında uzatmalara giden maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükselen Lille'in teknik direktörü Bruno Genesio, ihtiyaçları olan sonucu elde ettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Genesio, "Bu maç için oyuncularımızı iyi motive ettik. Bugün sahada iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İhtiyacımız olan sonucu aldık. Bundan dolayı takımımla gurur duyuyorum. Sonuna kadar profesyonel şekilde mücadele ettiler. Gelecek için bu durum güzel sinyaller veriyor." ifadelerini kullandı.

Genesio, oyuncularının yerde kaldığı pozisyonlarda zaman geçirmesine ilişkin bir soruya "Yerde kalmalarının sebebi faule maruz kalmaları. Faule maruz kaldığınızda doğal olarak yerde kalacaksınız." şeklinde yanıt verdi.

Ferdi ve Fred'in yokluğunun oyunlarını etkilemediğini dile getiren tecrübeli teknik adam, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz yapmamız gerekeni yaptık. Zor maçtı, karşımızda deneyimli oyuncular vardı. İyi mücadele ortaya koyduk ve her şeye rağmen tur atlamayı başardık. Bizim tarafımızda da eksikler vardı. Ferdi ve Fred olsaydı da aynı şekilde oynayacaktık. Önemli bir maçtı, penaltı kazanmak işimize geldi ama zaten biz konsantre oynuyorduk. Çok iyi atmosferde oynuyoruz ancak burada tabi ki tüm personelin hakkını vermek lazım tüm takımla çok iyi hazırlandılar. Hedefimiz lig etabına kalmak."

Genesio, sarı-lacivertli taraftarların harika atmosfer oluşturduğunu da aktararak maç sonunda takımlarına gösterilen fair-play için taraftara teşekkür etti.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Lille, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile berabere kalan Lille play-off turuna yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:39 “Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim“ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı "Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim" paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
22:38 Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:04 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Erbakan’a “siyasi şantaj“ yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erbakan'a "siyasi şantaj" yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin
11:00 Wanda Nara’dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor Wanda Nara'dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor
10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım
10:18 Altın ve dolarda son durum ne Altın ve dolarda son durum ne?
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:04 İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 01:10:26. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ile berabere kalan Lille play-off turuna yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement