Fenerbahçe ile Göztepe yarın oynayacakları Süper Lig maçıyla 61. randevuya çıkacaklar - Son Dakika
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Fenerbahçe ile Göztepe yarın oynayacakları Süper Lig maçıyla 61. randevuya çıkacaklar

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Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçı, iki takım arasındaki 61. lig karşılaşması olacak. Önceki 60 lig maçında Fenerbahçe 27 kez, Göztepe 9 kez kazandı; 24 karşılaşma berabere bitti, Fenerbahçe 91, Göztepe 45 gol attı.

Fenerbahçe ile Göztepe, yarın Süper Lig'de 61. kez karşılaşacak.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 60 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 24 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe 60 maçta 91 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 45 golle karşılık verdi.

İki ekip arasında geçen sezon oynanan son müsabaka 1-1 eşitlikle sona ermişti.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip, ligde İstanbul'da 30. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 18-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 57, Göztepe ise 20 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-67 sezonunda 1-0, 1999-2000'de 3-2 ve 2020-21 sezonunda 1-0'lık sonuçlarla elde etti.

Fenerbahçe, İstanbul'daki 29 maçın 14'ünde Göztepe'den gol yemedi ve bu karşılaşmaların sadece 6'sında gol yollarında suskun kaldı.

Öte yandan iki takım arasında 1959-60 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken karşılaşma, Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 60 lig maçında en farklı galibiyete sarı-lacivertliler imza attı.

İstanbul'da 1974-1975 sezonunda yapılan müsabakada Fenerbahçe, sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, ayrıca 2001-2002 sezonunda İzmir'den 5-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.

Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken 1970-71 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

Kaynak: AA
FenerbahçeSporSon Dakika

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