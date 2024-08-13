Fenerbahçe ile Lille arasında UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile Fransa'nın Lille ekibi arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Jose Maria Sanchez, Inigo Prieto, Juan Lopez Mir (İspanya)

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko

Lille: Chevalier, Diakite, Meunier, Alexsandro, Gudmundsson, Gomes, Tiago Santos, Andre, Cabella, David, Haraldsson