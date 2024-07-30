Fenerbahçe ile Lugano arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının hakem ve takım kadroları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile İsviçre'nin Lugano takımları arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Robert Jones, Neil Davies, Wade Smith (İngiltere)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Doumbia, Mahmoud, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda
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