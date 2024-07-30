Fenerbahçe ile Lugano arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının hakem ve takım kadroları

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile İsviçre'nin Lugano takımları arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Robert Jones, Neil Davies, Wade Smith (İngiltere)

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Doumbia, Mahmoud, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda