Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 5 Şubat Cumartesi ve 6 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu hafta görev alacak hakemler de belli oldu.
Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Konyaspor - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
20.00 Kayserispor - Hatayspor: Kadir Sağlam
5 Şubat Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
6 Şubat Pazar
16.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler
16.00 A. Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
19.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Göztepe - Altay: Sarper Barış Saka - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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