Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki ipler iyice koptu! 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'yi takipten çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki ipler iyice koptu! 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'yi takipten çıkardı

20.06.2022 09:01

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve yollanmaya çalışılan ünlü futbolcu Mesut Özil ile kulüp arasındaki gerilim sürüyor. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakması dikkat çekti. Taraftarlar da Mesut'un bu hareketine tepki gösterdi.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak İsmail Kartal döneminde kadro dışı kalan Mesut Özil ile kulübü arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor. Mesut Özil, Instagram ve Twitter üzerinden Fenerbahçe'nin resmi hesaplarını takip etmeyi bıraktı. Ancak yıldız futbolcu, takım arkadaşlarını, Fenerbahçe Beko'yu ve Fenerium hesaplarını takip etmeye devam ediyor.

JESUS DÖNEMİNDE DE KADRO DIŞI

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldıktan sonra dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus göreve getirilmişti. İlk basın toplantısında ise Mesut Özil'in kadro dışı kararının devam edilmesine yönelik fikrini net bir şekilde belirterek: "Futbolda geçmişiniz çok önemlidir. Hocalar için oyuncular için geçmişte yaptığınız başarılar referansınızı oluşturur. Özil dediğiniz gibi çok iyi bir geçmişe sahip. Kendisi ile alınan kararı aynen devam ettireceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus değil, burada önemli olan Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe'' ifadelerini kullandı. Jorge Jesus tarafından sezon öncesi kamp kadrosuna alınmayan Mesut Özil, Almanya'ya gitti.

YORUMLAR
500
Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, görümcesinin düğünde göbek attı! Karnı burnunda haliyle dikkat çekti Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, görümcesinin düğünde göbek attı! Karnı burnunda haliyle dikkat çekti Hünerlerini artık dans pistinde sergiliyor! Mesut Özil, kız kardeşinin düğününde coştu Hünerlerini artık dans pistinde sergiliyor! Mesut Özil, kız kardeşinin düğününde coştu

İsmail Kartal, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki ipler iyice koptu! 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'yi takipten çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
09:01 Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki ipler iyice koptu! 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'yi takipten çıkardı
09:00 Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın fit vücuduna takipçilerinden yorum yağdı! "Görsel şölen yaşadık"
08:46 Erdoğan 10 günde iç ve dış ilişkiler açısından iki kritik görüşmeye katılacak! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu da masaya yatırılacak
08:37 Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, görümcesinin düğünde göbek attı! Karnı burnunda haliyle dikkat çekti
08:18 İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu! 18 adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı
08:11 Başak Dizer, Babalar Günü'nde eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlunun fotoğrafını paylaştı! Fotoğrafta dikkat çeken detay...
21:38 Jesus yönetimindeki Fener ilk hazırlık maçına çıkıyor! Rakip Makedonya ekibi Shkupi
21:33 İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den iade-i ziyaret! 23 Haziran'da Türkiye'ye geliyor
21:31 Nuri Şahin'in parlattığı Haji Wrigt'a Acun Ilıcalı kancası! Hull City satın almak için teklifte bulunacak
21:25 İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 09:11:29. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki ipler iyice koptu! 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'yi takipten çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement