Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki ipler iyice koptu! 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'yi takipten çıkardı

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak İsmail Kartal döneminde kadro dışı kalan Mesut Özil ile kulübü arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor. Mesut Özil, Instagram ve Twitter üzerinden Fenerbahçe'nin resmi hesaplarını takip etmeyi bıraktı. Ancak yıldız futbolcu, takım arkadaşlarını, Fenerbahçe Beko'yu ve Fenerium hesaplarını takip etmeye devam ediyor.

JESUS DÖNEMİNDE DE KADRO DIŞI

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldıktan sonra dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus göreve getirilmişti. İlk basın toplantısında ise Mesut Özil'in kadro dışı kararının devam edilmesine yönelik fikrini net bir şekilde belirterek: "Futbolda geçmişiniz çok önemlidir. Hocalar için oyuncular için geçmişte yaptığınız başarılar referansınızı oluşturur. Özil dediğiniz gibi çok iyi bir geçmişe sahip. Kendisi ile alınan kararı aynen devam ettireceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus değil, burada önemli olan Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe'' ifadelerini kullandı. Jorge Jesus tarafından sezon öncesi kamp kadrosuna alınmayan Mesut Özil, Almanya'ya gitti.