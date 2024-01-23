Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir Süper Lig\'de karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın karşı karşıya gelecek RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, 32. kez kozlarını paylaşacak.

İki takım arasında daha önce ligde oynanan 31 müsabakada Fenerbahçe 17 kez galip gelirken, RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 46 golüne, turuncu-lacivertliler 33 golle yanıt verdi.

Son 3 maç 3 galibiyet

Fenerbahçe, Başakşehir ile ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon rakibini sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, bu sezon ligin ilk yarısında ağırladığı rakibini 4-0 yenmeyi başardı.

Öte yandan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kupa finalinde de rakibiyle karşılaşmış ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Deplasmanda Başakşehir'in gerisinde

Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanlarındaki galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı.

İki takım arasında Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan 15 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor.

Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe 5 galibiyet elde ederken, sadece 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, rakibine karşı deplasmanda 16 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.