Serdar Dursun'u düşündüren talip! Avrupa takımının teklifini kabul ederse zorlu bir mücadele verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Serdar Dursun'u düşündüren talip! Avrupa takımının teklifini kabul ederse zorlu bir mücadele verecek

26.01.2023 16:10

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Serdar Dursun, KV Mechelen'ın radarına girdi. Milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Belçika Ligi ekibi, 18 takımlı ligde 13. sırada bulunuyor. Deneyimli golcü, kulübün teklifini kabul ederse küme düşmeme mücadelesiyle karşı karşıya kalacak.

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek isimler kadar gidecekler de merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde gidecek isimlerin başında gelen Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı.

BELÇİKA'DAN TALİBİ VAR

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Serdar Dursun'a KV Mechelen talip oldu. Belçika Ligi ekibi, milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. KV Mechelen, Belçika Ligi'nde 13. sırada bulunuyor.

Serdar Dursun'a Avrupa'dan şaşırtan talip! Teklifi kabul ederse ecel terleri dökecek

16 RESMİ MAÇA ÇIKTI

2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun, Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle kulübeye hapsoldu. Milli futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 16 resmi maçta 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

YORUMLAR
500
'10 numara favori pozisyonum' diyen Ferdi Kadıoğlu, tercümanın çevirisini yarıda kesti: Şaka yaptım '10 numara favori pozisyonum' diyen Ferdi Kadıoğlu, tercümanın çevirisini yarıda kesti: Şaka yaptım İngiliz devi listenin en başına aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı bu kez 'hayır' diyemeyecek İngiliz devi listenin en başına aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı bu kez 'hayır' diyemeyecek

Serdar Dursun, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Dursun'u düşündüren talip! Avrupa takımının teklifini kabul ederse zorlu bir mücadele verecek - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Ukrayna ombudsmanının Türk bayrağı hassasiyeti konferansa damga vurdu
16:50 Beşiktaş taraftarı bu gelişmeye çok sevinecek! Ghezzal aylardır uzak kaldığı sahalara dönüyor
16:44 Beşiktaş taraftarı sevinçten havalara uçacak! Ghezzal'ın dönüş tarihi netleşti
16:36 Selin Ciğerci ile evlat edinen Gökhan Çıra gözdağı verdi: Çocuğumuzla sınamayın, yapabileceklerimi tahmin edemezsiniz
16:24 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeyeceklerini dile getiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı partideki görevini bıraktı
16:18 Son Dakika: "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermiyoruz" diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı görevinden istifa etti
16:04 Selçuk İnan Galatasaray'ın iki yıldızına gözünü dikti: Olduğu zaman öğrenirsiniz
15:58 Selçuk İnan açık açık isim verdi! İşte Galatasaray'dan istediği yıldız futbolcular
15:49 Serdar Dursun'u düşündüren talip! Avrupa takımının teklifini kabul ederse zorlu bir mücadele verecek
14:54 EPDK Başkanı Yılmaz'dan müjde! Sanayide satılan elektrik fiyatlarında yüzde 12 indirim bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2023 17:00:33. #1.11#
SON DAKİKA: Serdar Dursun'u düşündüren talip! Avrupa takımının teklifini kabul ederse zorlu bir mücadele verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement