Serdar Dursun'u düşündüren talip! Avrupa takımının teklifini kabul ederse zorlu bir mücadele verecek

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Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek isimler kadar gidecekler de merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde gidecek isimlerin başında gelen Serdar Dursun'a sürpriz bir talip çıktı.

BELÇİKA'DAN TALİBİ VAR

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Serdar Dursun'a KV Mechelen talip oldu. Belçika Ligi ekibi, milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. KV Mechelen, Belçika Ligi'nde 13. sırada bulunuyor.

16 RESMİ MAÇA ÇIKTI

2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun, Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle kulübeye hapsoldu. Milli futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 16 resmi maçta 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.