Fenerbahçe ile yolları ayrılan de Colo, ASVEL'le anlaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe ile yolları ayrılan de Colo, ASVEL'le anlaştı

30.06.2022 22:11
Fenerbahçe ile yolları ayrılan de Colo, ASVEL'le anlaştı

Fenerbahçe Beko'da 2021-2022 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren Nando de Colo ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da 2021-2022 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren Nando de Colo ile yollar ayrıldı. Fransız oyun kurucu, Fransa takımı ASVEL ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

3 sezondur sarı-lacivertli ekibin formasını giyen Nando de Colo'nun geleceği belli oldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren de Colo ile anlaşma sağlanamadığı ve oyuncunun kariyerine başka bir takımda devam edeceği bildirildi. Fransa ekibi ASVEL ise de Colo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.Fenerbahçe, oyuncuya 3 sezon boyunca kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.


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Nando de Colo, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı Nando de Colo, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı Fenerbahçe, Hull City ile dostluk maçı yapacak Fenerbahçe, Hull City ile dostluk maçı yapacak
Kaynak: DHA

Nando De Colo, Fenerbahçe, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile yolları ayrılan de Colo, ASVEL'le anlaştı - Son Dakika

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