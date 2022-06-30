Fenerbahçe ile yolları ayrılan de Colo, ASVEL'le anlaştı

Fenerbahçe Beko'da 2021-2022 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren Nando de Colo ile yollar ayrıldı. Fransız oyun kurucu, Fransa takımı ASVEL ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

3 sezondur sarı-lacivertli ekibin formasını giyen Nando de Colo'nun geleceği belli oldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren de Colo ile anlaşma sağlanamadığı ve oyuncunun kariyerine başka bir takımda devam edeceği bildirildi. Fransa ekibi ASVEL ise de Colo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.Fenerbahçe, oyuncuya 3 sezon boyunca kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.