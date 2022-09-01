Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Berke Özer, Portekiz ekibi Portimonense ile anlaştı.
22 yaşındaki genç kaleci, Portekiz ekibiyle 4 yıllık anlaşma sağladı. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacak Özer'in yeni takımı Portekiz liginde 3 maç sonunda 9 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Spor › Berke Özer Portimonense'de - Son Dakika
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