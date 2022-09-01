Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Berke Özer , Portekiz ekibi Portimonense ile anlaştı.

Kaynak: DHA

Berke Özer, Fenerbahçe, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Berke Özer Portimonense'de - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.