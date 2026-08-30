Fenerbahçe İlk Yarıyı Önde Tamamladı
Samsunspor-Fenerbahçe maçında ilk yarı 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Yasin Kol, Anıl Usta, Bahtiyar Birinci
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Guarino, Tomasson, Celil Yüksel, Watt, Yalçın Kayan, Jarju, Emre Kılınç, Fatih Kaya (Dk. 16 Sekongo)
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Oğuz Aydın, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Muric
Gol: Dk. 3 Muric (Fenerbahçe)
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Samsunspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.
3. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
5. dakikada Greenwood'un pasında ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, kaleci Okan Kocuk'tan dönen meşin yuvarlağı Muric tamamladı. Top üstten auta çıktı.
27. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sekongo'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
33. dakikada Brown'un ortasında ceza sahasında iyi yükselen Muric'nin kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.
Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
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