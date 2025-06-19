Fenerbahçe İmza Süreci ve Sponsorluk Açıklamaları

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, "Haftalardır bir imza süreci camiamızın gündemini meşgul etmektedir. Demokratik bir haktır, saygı duyulması gereken bir haktır. Camiamızın tarihine baktığımızda gelecekte sakınca yaratabileceği için uygun olmadığını belirttik. İmza sürecini yöneten arkadaşlar yeterli imza sayısına ulaştıklarını ifade etmekteler. Ancak bu imzaları kulübümüze ulaştırma konusunda aynı heyecanı ve motivasyonu yaşamamaktadırlar. Niye bu imzalar hala kulübe getirilmemiştir? İmzalar kulübe ne zaman gelecek? Niye bu imzalar toplandıkça kulübe getirilmemektedir?" dedi.

Fenerbahçe ile adidas arasında 5 yıl sürecek forma sponsorluğu anlaşması yapıldı. Sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair soruları cevapladı. Yapılan anlaşmada teknik direktör Jose Mourinho'nun etkisinden bahseden Ali Koç, "Hocamız geldiği ilk günden beri adidas ile olan ilişkilerinden dolayı bize reddedemeyeceğimiz bir teklif gelecek demişti. Dediği gibi de oldu. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız anlaşmadan çok daha karlı bir anlaşma olacak. Sadece ciro tarafında değil kar tarafında da Fenerbahçe'ye katkısı olacak. Büyük Fenerbahçe taraftarı formaları her zaman olduğu gibi öyle bir tüketelim ki adidas yetişemesin" sözlerini sarf etti.

'120'NCİ YILIMIZIN FORMALARINI ŞİMDİDEN HAZIRLIYORUZ'

Fenerbahçe'nin 120'nci yılı olacak 2027 yılındaki formaların şimdiden hazırlanmaya başlandığını belirten Başkan Koç, "120'nci yılımızın formalarını şimdiden hazırlıyoruz. Formalar 1,5 yıl öncesinden onaylanıyor. 120'nci yılımız için çok özel formalar hazırladılar" ifadelerini kullandı.

Forma sponsorluğundaki rekabetin Fenerbahçe'ye ciddi katkı sağladığına değinen Başkan Ali Koç, "Bizim DNA'mız adidas'ın DNA'sına çok uyuyor. Fenerium 2 senedir 27-28 milyon Euro net kar kazanıyor. Bu rekabet sayesinde gerçekleşti. Rekabetin bereketini gördük" dedi.

'NİYE BU İMZALAR HALA KULÜBE GETİRİLMEMİŞTİR?'

İmza toplama sürecine de değinen Başkan Koç, "Transfer çalışmalarımız ve yapılanmalarımız sürüyor. Yakında biz de konuşmaya başlayacağız. Haftalardır bir imza süreci camiamızın gündemini meşgul etmektedir. Demokratik bir haktır, saygı duyulması gereken bir haktır. Camiamızın tarihine baktığımızda gelecekte sakınca yaratabileceği için uygun olmadığını belirttik. Geldiğimiz nokta itibarıyla önümüzdeki sezon hazırlıklarına ve kulübümüzün geleceği açısından önemli mevzulara odaklanmaktayız. İmza sürecini yöneten arkadaşlar yeterli imza sayısına ulaştıklarını ifade etmekteler. Ancak bu imzaları kulübümüze ulaştırma konusunda aynı heyecanı ve motivasyonu yaşamamaktadırlar. Niye bu imzalar hala kulübe getirilmemiştir? İmzalar kulübe ne zaman gelecek? Niye bu imzalar toplandıkça kulübe getirilmemektedir? Bunu yapan arkadaşlar ilk günden excel formatına taşımayı düşünmemiş midir?" sözlerini sarf etti.