Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core ve kuvvet çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Ardından sahaya çıkan futbolcuların çabukluk ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı. Pasla süren idmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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