 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını gerçekleştirdi. İdmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Takım, yarın yapılacak çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
05.01.2024 - 18:22,  Güncelleme: 18:23
Abone Ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Atatürk Olimpiyat Stadı, İstanbulspor, Fenerbahçe, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34
Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
16:14
Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
16:09
İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış

Son Dakika
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
16:14 Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
16:09 İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 19:15:27. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement