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Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında yarın İstanbulspor ile karşılaşacak. Takım, bugün akşam saatlerinde yapılan idmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. İdmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, maç öncesi kampa girdi.

Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
06.01.2024 - 18:11,
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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