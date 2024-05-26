Fenerbahçe, İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti. Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'in attığı gollerle sarı-lacivertliler galibiyete ulaştı.

26.05.2024 19:57
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol taraftan Ferdi Kadıoğlu'nun pasında topla buluşan Serdar Dursun'un ceza yayının gerisinden şutunda rakip savunmaya çarpan top kornere çıktı. Ardından VAR'dan gelen uyarıyla hakem Volkan Bayarslan, pozisyonu inceleyerek penaltı kararı verdi.

8. dakikada penaltıda topun başına geçen Edin Dzeko'nun yerden sol tarafa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

15. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Dzeko'nun içeriye çevirdiği top savunmaya da çarparak Szymanski'nin önüne düştü. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

33. dakikada Tadic'in topuk pası sonrasında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içi sol tarafından şutunda kaleci Mücahit meşin yuvarlağı çeldi.

36. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Fred'in son çizgiden kale önüne çevirdiği top Serdar Dursun'a çarparak Dusan Tadic'in önüne düştü. Tadic'in altıpasın gerisinden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

39. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mamadou'nun sert şutunda Livakovic'in de müdahale ettiği top direğe çarparak oyun alanına döndü.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşcıoğlu, Samet Çiçek

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Joshua King, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Serdar Dursun, Edin Dzeko

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Leonardo Bonucci, Cengiz Ünder, Miha Zajc, Muhammet İmre, Muhammet Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: İsmail Kartal

İstanbulspor: Mücahit Serbest, David Sambissa, Baran Vardar, Okan Erdoğan, Racine Coly, Ali Yaşar, Vefa Temel, Modestas Vorobjovas, Jackson, Özcan Şahan, Mendy Mamadou

Yedekler: Murat Uğur Eser, Emin Yakup Oktay, Emrehan Gedikli, Emir Mustafa Vuruşaner, Tunahan Şamdanlı, Demir Mermerci, Junior Traore, Eren Arda Şen

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Edin Dzeko (dk. 8 pen.), Sebastian Szymanski (dk. 15), Dusan Tadic (dk. 36) (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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