Fenerbahçe, İstanbulspor\'u 5-1 mağlup etti

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Aleks Taşçıoğlu

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (Dk. 60 Simon Deli), Duhaney, Ali Yaşar (Dk. 52 Coly), Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao (Dk. 60 Emir Kaan Gültekin), Jackson (Dk. 76 Sambissa), Ethemi (Dk. 76 Mamadou)

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo (Dk. 88 Bartuğ Elmaz), Cengiz Ünder (Dk. 68 Emre Mor), Szymanski, Tadic (Dk. 74 King), Dzeko (Dk. 68 Batshuayi)

Goller: Dk. 6, Dk. 34, Dk. 44 ve Dk. 46 Cengiz Ünder, Dk. 45+1 Dzeko (Fenerbahçe), Dk. 32 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Muammer Sarıkaya, Dk. 63 Alp Arda, Dk. 90+1 Coly (İstanbulspor), Dk. 90+7 Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti.

46. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Szymanski, ceza yayı önüne kat edip sağdan ceza sahasına giren Cengiz'e pasını aktardı. Bu futbolcu plase bir vuruşla kalecinin sağından fileleri havalandırıp maçtaki dördüncü golünü kaydetti: 1-5.

63. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Dzeko'nun pasında orta sahada topla buluşan Szymanski, önce Simon Deli, ardından kaleci Alp Arda'yı çalımladı. Polonyalı futbolcu, kaleci Alp'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcunun sol köşeye gönderdiği topu, kaleci Alp uzanarak kornere tokatladı.

82. dakikada İstanbulspor savunmasının hatalı pasında ceza yayında topla buluşan Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden şutunu gönderdi ancak yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

83. dakikada soldan kazanılan korner atışında Loshaj ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Simon Deli'nin kafa vuruşunda Serdar Aziz topu çizgiden çıkardı.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 5-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.