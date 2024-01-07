 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti. Cengiz Ünder 4 gol atarken, Dzeko da bir gol kaydetti. Müsabaka Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı.

Fenerbahçe, İstanbulspor\'u 5-1 mağlup etti
07.01.2024 - 18:25,
Abone Ol

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Aleks Taşçıoğlu

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (Dk. 60 Simon Deli), Duhaney, Ali Yaşar (Dk. 52 Coly), Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao (Dk. 60 Emir Kaan Gültekin), Jackson (Dk. 76 Sambissa), Ethemi (Dk. 76 Mamadou)

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo (Dk. 88 Bartuğ Elmaz), Cengiz Ünder (Dk. 68 Emre Mor), Szymanski, Tadic (Dk. 74 King), Dzeko (Dk. 68 Batshuayi)

Goller: Dk. 6, Dk. 34, Dk. 44 ve Dk. 46 Cengiz Ünder, Dk. 45+1 Dzeko (Fenerbahçe), Dk. 32 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Muammer Sarıkaya, Dk. 63 Alp Arda, Dk. 90+1 Coly (İstanbulspor), Dk. 90+7 Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti.

46. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Szymanski, ceza yayı önüne kat edip sağdan ceza sahasına giren Cengiz'e pasını aktardı. Bu futbolcu plase bir vuruşla kalecinin sağından fileleri havalandırıp maçtaki dördüncü golünü kaydetti: 1-5.

63. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Dzeko'nun pasında orta sahada topla buluşan Szymanski, önce Simon Deli, ardından kaleci Alp Arda'yı çalımladı. Polonyalı futbolcu, kaleci Alp'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcunun sol köşeye gönderdiği topu, kaleci Alp uzanarak kornere tokatladı.

82. dakikada İstanbulspor savunmasının hatalı pasında ceza yayında topla buluşan Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden şutunu gönderdi ancak yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

83. dakikada soldan kazanılan korner atışında Loshaj ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Simon Deli'nin kafa vuruşunda Serdar Aziz topu çizgiden çıkardı.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 5-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Cengiz Ünder, İstanbulspor, Fenerbahçe, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti - Son Dakika


18:06
Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:59
Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44
Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı

Son Dakika
18:06 Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:59 Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44 Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 18:42:26. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement