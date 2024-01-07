Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Seyir zevki güzel bir maç oldu. Daha farklı da kazanabilirdik. Kaçırdığımız net pozisyonlar var. Biz buraya 3 puan almak için buraya geldik. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbulspor'u 5-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Seyir zevki güzel bir maç olduğunu söyleyen İsmail Kartal, "Bugün buraya kazanmak için geldik. Sonuçta şampiyonluğa oynuyoruz. Oyuncularımız hafta içi yapmış olduğumuz tüm organizasyonları yaptılar. Bir şeyi eksik yaptık. Kaçırdığımız gollerden sonra hemen onu telafi etmek istediğimiz için zaman zaman oyun git gele döndü. Rakibe pozisyonlar verdik. Normalde rakibe bu kadar pozisyon vermiyorduk. İstanbulspor'u tebrik etmek lazım. Seyir zevki güzel bir maç oldu. Daha farklı da kazanabilirdik. Kaçırdığımız net pozisyonlar var. Biz buraya 3 puan almak için buraya geldik. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"CENGİZ ADINA ÇOK ÖNEMLİYİ"

Cengiz Ünder'in 4 gollük performansını değerlendiren İsmail Kartal, "Cengiz'in bugün 4 gol atması Cengiz adına çok önemliydi. Bugünkü attığı gollerle kendine olan özgüveni aşacağını düşünüyorum. Bundan sonra daha özgüvenli maçlara çıkacağını düşünüyorum. İrfan ve Emre Mor da var. Hepsi en iyisini yapmaya çalışıyor. Maç maç hepsini değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

"BİZ HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

Her maça kazanmak için çıktıklarını aktaran Kartal, "Biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Şampiyonluğa oynayan takımın gol atması ve kazanması lazım. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ben teknik direktör olarak güçlü bir oyun ortaya koymam lazım. Bu yönde çok çalışıyoruz. Oyuncularımız da bunlara cevap veriyor. Hepsi daha fazlasını nasıl yapamadık diye üzgün. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.

"ŞU AN LİDER BİZİZ VE AVANTAJ BİZDE"

Şampiyonluk yarışında avantajın kendilerinde olduğunu belirten İsmail Kartal, "Derbilerde berabere biten maçtan sonra avantajın ele geçirildiğine katılmıyorum. Şu an lider biziz avantaj bizde. Ligin sonuna kadar gidebileceğini düşünüyorum. Burada kadro derinliği olan, iyi hazırlanan, sakatlıkları az olan, maçları en iyi şekilde hazırlanarak kaybetmeyen, az kayıpla sezon sonuna kadar durumu ve pozisyonu elinde bulunduran takım sezon sonu şampiyon olacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.