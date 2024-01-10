 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe, İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladı

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için İtalyan oyuncu Leonardo Bonucci ile anlaşma sağladı. Bonucci, İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe, İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladı
10.01.2024 - 18:44,  Güncelleme: 18:45
Abone Ol

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı İtalyan stoper Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ünlü İtalyan oyuncu Leonardo Bonucci ile anlaşma sağladı. 36 yaşındaki oyuncu, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Kulüp yetkililerinin karşıladığı Bonucci, daha sonra havalimanından özel bir araçla ayrılarak Fenerbahçe - Konyaspor maçını takip etmek için Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.

Leonardo Bonucci, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli ekiple resmi sözleşme imzalayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Leonardo Bonucci, Fenerbahçe, İstanbul, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladı - Son Dakika


19:49
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonundan uzaklaştırmak isteyen güçler var Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonundan uzaklaştırmak isteyen güçler var
19:15
Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11
Lüks polis aracı kaza yaptı Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05
Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
18:15
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35
Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok

Son Dakika
17:20 Üniversite rektöründen randevu itirafı: Ben de alamıyorum, torpil yaptırıyorum
19:15 Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11 Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05 Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35 Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30 Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 20:21:10. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement