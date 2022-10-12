Fenerbahçe, Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, oynattığı futbol ve söylediği demeçlerle taraftarların sevgilisi haline geldi. Sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam ile ilgili transfer dedikoduları da durmuyor.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI İLE ANILIYOR

Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'u uzun yıllar takımda tutmak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jesus'un Brezilya Milli Takımı için adının anılması yönetimin hemen kolları sıvamasına neden oldu. Portekizli teknik adamla Dünya Kupası'nın hemen ardından resmi görüşmeler başlayacak. Jesus'a 3 yıllık sözleşmenin yanı sıra hatırı sayılır bir transfer bütçesi verilerek takımda kalması sağlanacak.

TEK YETKİLİ OLACAK

68 yaşındaki teknik adam futbolda tek yetkili olacak. Altyapı da Jesus'un kontrolüne girecek. Jorge Jesus, sezon başında birçok ismi Fenerbahçe'ye kazandırmıştı. Özellikle Brezilya ve Portekizli isimlere yoğunlaşan Fenerbahçe'nin, gelecek sezon da bu plana uygun hareket etmesi bekleniyor.