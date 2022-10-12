Fenerbahçe, Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti

12.10.2022 11:40
Fenerbahçe, Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti

Yaz transfer döneminde teknik direktörlük için Jorge Jesus'la anlaşan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı-lacivertliler süreyi uzatmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, oynattığı futbol ve söylediği demeçlerle taraftarların sevgilisi haline geldi. Sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam ile ilgili transfer dedikoduları da durmuyor.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI İLE ANILIYOR

Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'u uzun yıllar takımda tutmak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jesus'un Brezilya Milli Takımı için adının anılması yönetimin hemen kolları sıvamasına neden oldu. Portekizli teknik adamla Dünya Kupası'nın hemen ardından resmi görüşmeler başlayacak. Jesus'a 3 yıllık sözleşmenin yanı sıra hatırı sayılır bir transfer bütçesi verilerek takımda kalması sağlanacak.

TEK YETKİLİ OLACAK

68 yaşındaki teknik adam futbolda tek yetkili olacak. Altyapı da Jesus'un kontrolüne girecek. Jorge Jesus, sezon başında birçok ismi Fenerbahçe'ye kazandırmıştı. Özellikle Brezilya ve Portekizli isimlere yoğunlaşan Fenerbahçe'nin, gelecek sezon da bu plana uygun hareket etmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti - Son Dakika
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