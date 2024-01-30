Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Euroleague\'de çeyrek finale yükseldi

Turgut Altınok'a soğuk duş! "Destek verecek misin?" diye sorduğu gençten beklediği yanıtı alamadı

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok esnaf ziyareti sırasında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. "Bana destek verecek misin?" diye sorduğu bir gençten "Maalesef" yanıtını alan Altınok, "O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?" sorusunu yönelttiği gençten bu kez de "Şu an aktif belediye başkanından memnunuz" karşılığını aldı.