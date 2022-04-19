Fenerbahçe Safiport'ta başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe Safiport'ta başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı

19.04.2022 14:43
Fenerbahçe Safiport'ta başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2019'dan bu yana sarı-lacivertli kadın basketbol takımında görev yapan 47 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Victor Lapena'ya kulübümüzde görev aldığı süre boyunca ortaya koyduğu çalışmalar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'da düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Macaristan temsilcisi Sopron'a 60-55 yenilerek ikincilikle yetinmişti.

Fenerbahçe Safiport'ta başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı

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Fenerbahçe Safiport'da başantrenör Lapena ile yollar ayrıldı Fenerbahçe Safiport'da başantrenör Lapena ile yollar ayrıldı Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26. ve son hafta maçları yarın oynanacak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26. ve son hafta maçları yarın oynanacak

Fenerbahçe, basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Safiport'ta başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Safiport'ta başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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