Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı\'nın Emma Meesseman, Euroleague\'de MVP seçildi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Belçikalı oyuncusu Emma Meesseman, Kadınlar Euroleague'de üst üste ikinci kez MVP seçildi.
Kadınlar Euroleague'de normal sezonun ödülleri belli oldu. FIBA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başantrenörler, takım kaptanları, medya ve taraftarların oylarıyla sezonun MVP'sinin Fenerbahçe'nin Belçikalı basketbolcusu Emma Meesseman'ın olduğu ifade edildi. Meesseman üst üste ikinci kez bu ödüle layık görüldü.
30 yaşındaki basketbolcu bu sezon 17.7 sayı, 5.9 ribaund ve 4.7 asist ortalamasıyla mücadele etti.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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