Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı 5 Kişilik Komiteyle Yönetilecek

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Önder Fırat, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın bu sezon 5 kişilik bir komiteyle yönetileceğini söyledi.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın isim ve forma göğüs sponsoru ile devam eden iş birliğinin basın toplantısı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da katıldığı basın toplantısında, yönetim kurulu üyeleri Önder Fırat, Cihan Kamer ve Feridun Geçgel ile Fenerbahçe İcra Kurulu Başkanı Bülent Öztürk ve İcra Kurulu Üyesi Cem Ergüven tarafından iki marka arasındaki iş birliğinin detayları açıklandı.

Ardından programı takip eden basın mensuplarının soruları yanıtlandı.

Önder Fırat: "5 kişilik komite kadın futbol şubesini yönetecek"

Kadın futbol şubesinin nasıl yönetileceğinden bahseden Önder Fırat, "Bu iş birliğimiz bir kadın futbol şubemizde bir icra komitesi oluşuyor. Bu icra komitesinde yönetim kurulu üyelerimiz Cihan Kamer ve Feridun Geçgel olacak. arsaVev tarafından Bülent Öztürk ve Cem Bey olacak. 5 kişilik komitede diğer isim de kulübümüzün de onaylayacağı bir üye daha olacak. Bu komite sadece maddi değil, sportif sorumluluk ve yetkiyle kadın futbol şubesini yönetecektir" diye konuştu.

Cihan Kamer: "Taraftarlardan destek bekliyoruz"

Taraftarların desteğini beklediklerini ifade eden Cihan Kamer, "Özellikle voleybolda biz 300-500 kişiye oynarken bugün milyonlara oynar hale geldik. Aynı sevgiyi, desteği ve heyecanı biz taraftarlarımızdan bekliyoruz" dedi.

Cem Ergüven: "Bu sene Avrupa'yı penetre etmeye çalışacağız"

Kadın futbol takımında transfer çalışmalarının devam ettiğini ve bu sezon Avrupa'yı penetre etmek için çalıştıklarını söyleyen Cem Ergüven, "Sezona hazır olduğumuza inanıyorum. İnanmak işin yarısı. Romanya şampiyonunu 5-0 yendik. Bugün hazırlık maçımız var. 5 Ağustos'ta Belçika'da ilk maçımızı oynayacağız, 8 Ağustos'ta ise birincilik için sahaya çıkacağız. Onun sonucuna göre Avrupa yolculuğumuz devam edecek. Çok iyi transferler yaptık. Büyüyoruz, güçleniyoruz. Bu sene Avrupa'yı penetre etmeye çalışacağız. Kızlarımız inançlı, hocamız inançlı, bunu başaracağımızı düşünüyoruz. Son 3 transferimizle yabancı transferlerini tamamlayacağız. Sonra ara transferde yine çalışacağız" açıklamasında bulundu.