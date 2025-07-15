Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı İlk Antrenmanını Yaptı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Teknik Direktör Gökhan Bozkaya yönetimindeki sezonun ilk idmanı gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. İdman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş da idmanı takip etti.

Hazırlıklarına 11 Ağustos Pazartesi gününe kadar İstanbul'da devam edecek olan sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmaları için 11-22 Ağustos tarihleri arasında Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapacak. - İSTANBUL